A Seleção Nacional feminina vai reiniciar a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019 e, para isso, irá concentrar-se na Quarteira no próximo domingo, num estágio que antecede os dois jogos do Grupo D, nomeadamente com as congéneres da Grã-Bretanha (10 de fevereiro), em Loulé, e da Grécia (14 de fevereiro), na cidade grega de Chalkida.

Para esta ação, a equipa técnica nacional, constituída pelo selecionador Ricardo Vasconcelos e os adjuntos Agostinho Pinto e José Araújo, convocou as seguintes 13 jogadoras, das quais cinco atuam em equipas estrangeiras: Carolina Escórcio e Josephine Filipe (Quinta dos Lombos), Inês Viana, Marcy Gonçalves e Rosinha Rosário (CAB Madeira), Catarina Neves (Benfica), Daniela Domingues (Vagos), Emília Ferreira (GDESSA), Luiana Livulo e Sofia da Silva (Campus Promete, Espanha), Lavínia Silva (Cestitica Spezzina, Itália), Maria João Correia (Valencia Basket, Espanha) e Michelle Brandão (Lokomotiva Trutnov, Rep. Checa).

Recorde-se que Portugal ocupa atualmente o 4.º lugar no Grupo D, com duas derrotas, diante da Grécia (60-66) e de Israel (56-59), em encontros realizados em novembro.





Autor: Vítor Ventura