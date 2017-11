Continuar a ler

Na antevisão à partida, o base Tomás Barroso alerta para a necessidade de Portugal estar obrigado a vencer hoje. "Uma derrota magoa mas temos de encontrar uma maneira de a usar como catalisadora de melhores prestações. É importante identificar o que de mal foi feito e rapidamente recuperar a confiança e motivação para o jogo seguinte. A partir de agora, todos terão de ser encarados com uma autêntica final", afirmou Tomás Barroso.



Após este encontro de Almada, a Seleção Nacional só volta a jogar em 25 de fevereiro de 2018, recebendo a congénere de Chipre, no início da 2ª volta do Grupo C.

Sem margem de erro. Portugal defronta hoje, a partir das 16 horas, no Complexo Municipal de Desportos de Almada, a seleção do Luxemburgo com um único e obrigatório objetivo: vencer. O jogo, referente à 2ª ronda do Grupo C, da fase de pré-qualificação do Eurobasket’2021, é de capital importância para a Seleção, após a inesperada derrota, na quinta-feira, perante Chipre (69-67), em Nicósia, uma vez que são apuradas para a fase seguinte, os primeiros classificados de cada grupo, mais o melhor segundo das três séries.O adversário de hoje é quase um desconhecido na modalidade, face às poucas referências internacionais que regista. Liderada pelo técnico Ken Diederich, a seleção luxemburguesa chega a Portugal com 12 jogadores, sendo um deles de origem cabo-verdiana, Jairo Delgado Ferreira. O extremo de 32 anos e 1,93 m atua na equipa do BBC Etzella.

