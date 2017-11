A Seleção Nacional está quase a iniciar a campanha para o Eurobasket’2021, defrontando, 5ª feira, na fase de pré-qualificação do Grupo C, a congénere do Chipre, em Nicósia, cidade para onde viaja já hoje, pelas 11h50.

A equipa portuguesa, que se concentrou na Costa de Caparica no passado domingo, realizou três treinos, um ainda nesse dia e dois ontem, todos no Pavilhão Municipal Cidade de Almada. No entanto, o selecionador nacional, Mário Gomes, apenas na sessão de ontem à tarde contou com os 12 jogadores convocados, uma vez que o extremo Betinho Gomes não esteve presente no treino matinal por ter jogado no sábado, ajudando com 9 pontos, duas assistências e 4 ressaltos à vitória do Aquila Basket Trento sobre o Pesaro, por 91-74, na Liga A italiana.

Continuar a ler

"Realizámos três treinos e o próximo vai ser amanhã, no Chipre. Não temos grande informação sobre esta seleção, porque ainda não fez qualquer jogo oficial esta época. Contudo, conhecemos o treinador e alguns jogadores que atuam na Liga grega, que como se sabe é um campeonato forte. São bons atiradores e têm um poste naturalizado norte-americano [n.d.r.: Anthony King] que é bom no jogo interior. Penso contudo que será o suficiente. O objetivo passa por vencer os dois jogos, ganhar o grupo e seguir para a fase seguinte", disse-nos ontem o técnico Mário Gomes. Regresso após o jogo O jogo com o Chipre está agendado para as 17 horas em Portugal continental e após a partida a Seleção Nacional regressa à Costa de Caparica e Almada, para preparar o encontro de domingo, pelas 17 horas, frente ao Luxemburgo, em jogo também do Grupo C.

Autor: Vítor Ventura