Sérgio Ramos e Nuno Manarte vão ser adjuntos de Mário Gomes na Seleção Nacional de basquetebol. Os ex-internacionais portugueses e atuais treinadores de Beleneneses e Ovarense viram com bons olhos o convite endereçado pela Federação Portuguesa de Basquetebol."Representar a Seleção é um convite irrecusável, como jogador ou treinador. É quase uma obrigação. Acho que ter uma carreira como jogador acaba por ser importante, porque sabemos o que se sente no balneário e temos noções de gestão do grupo e uma bagagem tática", reiterou Manarte ao site da FPB, em declarações corroboradas por Sérgio Ramos. "Fiquei muito contente pela confiança demonstrada pelo professor Mário Gomes e tenho muita vontade de ajudar a Seleção e de iniciar este processo", afirmou o antigo jogador de Benfica ou Atlético.O selecionador nacional explicou o porquê da aposta nos dois valores emergentes de quadros técnicos em Portugal. "Tenho toda a confiança no Nuno e no Sérgio, como pessoas e como treinadores. Essas são as razões que presidem a este tipo de escolhas", ressalvou Mário Gomes, que sucedeu a Mário Palma no cargo de selecionador nacional.

Autor: Flávio Miguel Silva