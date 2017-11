Continuar a ler

"O Eurobasket’2007 foi um momento especial e único, pelo que é um orgulho ter feito parte daquela equipa e de ser homenageado. Agora, temos de tentar perceber o que temos de fazer para que aquela presença se possa repetir. Vai ser difícil, até porque muita coisa mudou, com o surgimento de novas seleções e novos países, mas com determinação tudo é possível", considerou o também treinador do Belenenses e presidente da Associação Nacional de Treinadores (ANTB).



Ramos admite que houve pouco reconhecimento dado à Seleção do Eurobasket’2007: "Na altura também não nos apercebemos da importância daquele momento, pelo que não ficámos melindrados. Foi importante aquele conhecimento adquirido, para jogadores, treinadores e dirigentes." "O Eurobasket’2007 foi um momento especial e único, pelo que é um orgulho ter feito parte daquela equipa e de ser homenageado. Agora, temos de tentar perceber o que temos de fazer para que aquela presença se possa repetir. Vai ser difícil, até porque muita coisa mudou, com o surgimento de novas seleções e novos países, mas com determinação tudo é possível", considerou o também treinador do Belenenses e presidente da Associação Nacional de Treinadores (ANTB).Ramos admite que houve pouco reconhecimento dado à Seleção do Eurobasket’2007: "Na altura também não nos apercebemos da importância daquele momento, pelo que não ficámos melindrados. Foi importante aquele conhecimento adquirido, para jogadores, treinadores e dirigentes."

A comemoração dos 90 anos da Federação (FPB) consagrou, também, como momento de ourona gala da modalidade, no Casino Estoril, a homenagem feita à Seleção Nacional que fez história em 2007, ao marcar presença no Eurobasket de Espanha e terminar no 9º lugar da classificação. E um dos heróis desse percurso inédito foi Sérgio Ramos, de 41 anos, atual adjunto da equipa das quinas, que continua a acreditar, volvida uma década, nas potencialidades de Portugal para voltar aos grandes palcos internacionais.

Autor: Alexandre Reis