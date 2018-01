Continuar a ler

Por sua vez, o timoneiro do Terceiro Basket, Daniel Brandão Sousa, diz acreditar "que um sorteio é um sorteio", escusando-se a fazer qualquer tipo de análise... mas não esqueceu o calendário da liga, onde os seus pupilos têm, até ao final da primeira fase, oito partidas para disputar... todas fora. "Obviamente que preferia não ter jornadas duplas em casa. Obviamente que preferia ter um campeonato normal. No entanto, compreendo o motivo para as jornadas duplas existirem, embora pudessem ser mais espaçadas no tempo. Mas os nossos clubes também não apresentaram uma proposta concreta", referiu.

Entretanto, contactado pelo nosso jornal, o diretor da Federação Portuguesa de Basquetebol, Pinto Alberto, foi taxativo.



"Os treinadores podem estranhar tudo o que quiserem, como qualquer outra pessoa, mas normalmente quem vem aos sorteios são os dirigentes. Não há questão nenhuma, os sorteios são abertos a todos. E a federação até agradece que os clubes compareçam nos momentos que lhes dizem respeito", afirmou o dirigente, desvalorizando o assunto com recurso... à ironia. "Se este fosse o maior dos problemas do basquetebol português, o nosso campeonato estava ao nível dos melhores, até mesmo da NBA", rematou. Por sua vez, o timoneiro do Terceiro Basket, Daniel Brandão Sousa, diz acreditar "que um sorteio é um sorteio", escusando-se a fazer qualquer tipo de análise... mas não esqueceu o calendário da liga, onde os seus pupilos têm, até ao final da primeira fase, oito partidas para disputar... todas fora. "Obviamente que preferia não ter jornadas duplas em casa. Obviamente que preferia ter um campeonato normal. No entanto, compreendo o motivo para as jornadas duplas existirem, embora pudessem ser mais espaçadas no tempo. Mas os nossos clubes também não apresentaram uma proposta concreta", referiu.Entretanto, contactado pelo nosso jornal, o diretor da Federação Portuguesa de Basquetebol, Pinto Alberto, foi taxativo."Os treinadores podem estranhar tudo o que quiserem, como qualquer outra pessoa, mas normalmente quem vem aos sorteios são os dirigentes. Não há questão nenhuma, os sorteios são abertos a todos. E a federação até agradece que os clubes compareçam nos momentos que lhes dizem respeito", afirmou o dirigente, desvalorizando o assunto com recurso... à ironia. "Se este fosse o maior dos problemas do basquetebol português, o nosso campeonato estava ao nível dos melhores, até mesmo da NBA", rematou.

Emoções ao rubro no basquetebol português com jornada dupla para duas competições: este sábado disputa-se a 16ª jornada da Liga Placard, enquanto domingo será dia de oitavos-de-final da Taça de Portugal... um sorteio que não caiu no goto e parece não agradar na Região Autónoma dos Açores. É que o Terceira Basket joga em Guimarães e o Lusitânia desloca-se ao Porto. Porém, 24 horas antes e para o campeonato, o Terceira joga no Dragão Caixa e o Lusitânia na Cidade Berço."É algo estranho que coincida com todas as deslocações e com todos os horários nos dois dias. São equipas ‘muito pertinhas’. Mas é algo que não depende de nós. O que depende de nós é o nosso trabalho e vamos para o jogo com toda a ilusão de o poder vencer", referiu a Record o novo treinador do Lusitânia, o espanhol Iñaki Garcia, que substituiu Hugo Salgado no comando técnico da formação açoriana há cerca de uma semana.

Autores: Daniel Monteiro e Luís Almeida