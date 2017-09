Continuar a ler

As anfitriãs lideraram o encontro desde início (17-8 no final do primeiro período, 32-26 ao intervalo e 56-48 após o terceiro), mas as forasteiras estiveram a um ponto no quarto (56-55 e 58-57), só que nunca lograram sequer chegar à igualdade.



Maya Moore, com 16 pontos, todos na segunda parte, foi a melhor das Lynx, que perderam a final da época passada por 3-2.



A formação de Los Angeles, que venceu o primeiro jogo em Minnesota (84-85) e perdeu o segundo (70-68), pode tornar-se a primeira equipa a revalidar o título da WNBA desde que o conseguiu em 2001 e 2002.



As Los Angeles Sparks colocaram-se na sexta-feira a um triunfo de revalidar o título da WNBA, ao baterem em casa as Minnesota Lynx por 75-64, no terceiro encontro da final dos play-offs.Candace Parker, com 13 pontos e cinco roubos de bola, e Nneka Ogwumike, com 16 pontos e 10 ressaltos, lideraram as Sparks, que contaram ainda com 16 pontos de Odyssey Sims, 14 de Chelsea Gray e 11 vindos do banco.

