Odyssey Sims, com 22 pontos - nove em 12 nos 'tiros' de campo - e Chelsea Gray, com 12 pontos, também se destacaram nas Sparks, que vão disputar a segunda final consecutiva e quinta da sua história.As Mercury ainda empataram o jogo a 87, com um 'triplo' de Diana Taurasi, mas, depois do cesto de Parker, a 'gigante' Brittney Griner falhou em 'cima da buzina'.Na outra meia-final, as Lynx venceram o terceiro jogo por 81-70, após triunfos caseiros por 101-81 e 93-83, com grandes exibições de Maya Moore (21 pontos) e Sylvia Fowles (17 pontos e 14 ressaltos).Seimone Augustus, com 18 pontos, foi igualmente determinante na Vitória em Washington, que selou a terceira final consecutiva e sexta nas últimas sete épocas das Lynx.Nas Mystics, que chegaram à primeira meia-final desde 2002, a melhor foi Elena Delle Done, com 15 pontos.A final, à melhor de cinco encontros, arranca no domingo.