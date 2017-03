Continuar a ler

Contudo, Curry está a atravessar um momento menos positivo e frente aos Timberwolves voltou a sentir dificuldades no lançamento, tendo mesmo falhado, a cinco minutos do final, um triplo que dava o triunfo aos Warriors.Apesar de estar praticamente solto para tentar o triunfo, Curry não foi capaz de concretizar, permitindo aos Timberwolves triunfar por 103-102, com Andrew Wiggins em destaque, com 24 pontos, 20 dos quais na segunda parte.Wiggins acabou mesmo por ser decisivo, ao apontar os dois lançamentos livres que permitiram ao conjunto da casa passar para a frente do marcador a cerca de 12 segundos do final.Esta foi a segunda derrota consecutiva dos Warriors e a quarta em seis jogos desde a lesão de Kevin Durant, enquanto os Timberwolves venceram seis dos últimos oito encontros, mantendo-se na luta por um lugar nos play-offs.Apesar da derrota, os Warriors mantêm-se na liderança da Conferência Oeste, com a melhor marca da NBA (52 vitórias e 13 derrotas), sendo que os Wolves ocupam o 11.º lugar (27-37).Os Warriors defrontam este sábado os San Antonio Spurs , segundos do Oeste (50-14), mas o treinador Steve Kerr já anunciou que vai dar descanso a Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala, enquanto do lado dos texanos Kawhi Leonard vai falhar o encontro por lesão.Em Chicago, Mike D'Antoni tornou-se no 30.º treinador a chegar à 500.ª vitória na NBA, ao conduzir os Houston Rockets a um triunfo por 115-94 sobre os Bulls