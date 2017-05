Continuar a ler

Steve Kerr, de 51 anos, foi submetido a 5 de maio a um procedimento para reparar um vazamento de líquido na espinal medula, decorrente de complicações após uma par de operações às costas, em 2015, após o primeiro título dos Golden State Warriors em 40 anos.O técnico dos Warriors regressou aos treinos a 13 de maio, depois de mais três semanas afastado e esteve com a equipa na final da Conferência Oeste, face aos Spurs, mas observando os jogos longe do banco de suplentes e falando com a equipa apenas antes dos encontros e durante o intervalo.Na ausência de Steve Kerr, os Warriors, que iniciam dentro de uma semana a final, previsivelmente numa reedição com os campeões Cleveland Cavaliers (vencem os Boston Celtics por 3-1), têm sido orientados por Mike Brown."Se ele se sentir melhor e tivermos de tomar essa decisão, vamos fazê-lo, mas, por agora, não vamos dizer o que ele fará se se sentir melhor", explicou Myers, acrescentando: "Dependerá do dia a dia, de ele se sentir bem e quanto tempo".O diretor-geral dos Warriors lamenta muito a situação: "Devia estar a dizer isto com mais emoção, mas é duro para mim. Estou em modo basquetebol, mas ele é uma pessoa e não se está a sentir bem e isso é o que torna isto difícil"."Mais do que o que isso afeta a nossa equipa, é o que ele sente que torna muito difícil estar aqui a dizer que o homem responsável por nos ter colocado em três finais consecutivas não pode estar no banco neste momento", acrescentou, finalizando: "É doloroso e eu sei que é doloroso mais para ele do que para qualquer outra pessoa".