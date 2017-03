Numa altura em que a igualdade de direitos é um tema cada vez mais popular pelo Mundo, especialmente nos Estados Unidos após a tomada de posse do presidente Donald Trump, Amar’e Stoudemire, antigo craque da NBA a jogar atualmente nos israelitas do Hapoel Jerusalém, gerou polémica ontem, ao confessar que teria muitas dificuldades de permanecer no mesmo balneário de um jogador que soubesse que era... homossexual."Se soubesse que tinha um gay na minha equipa, procuraria o lugar mais distante dele no balneário, o chuveiro mais longo possível que encontrasse, e procuraria um caminho diferente do dele para o ginásio", confessou em declarações o site Walla Sport.O antigo jogador dos Phoenix Suns, Miami Heat, New York Knicks e Dallas Mavericks, esclareceu depois que não estava a brincar. "Mesmo que estivesse, todas as brincadeiras têm um fundo de verdade nelas", disparou o extremo/poste, de 34 anos, que deixou os seus colegas de equipa chocados com as respostas. "Para mim não haveria qualquer problema", esclareceu um deles.

Autor: José Morgado