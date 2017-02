O Galitos vai ser o adversário do Benfica nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos - a disputar no sábado, pelas 15.30 -, depois de esta quinta-feira, no segundo jogo do dia disputado em Oliveira do Hospital ter superado a Ovarense por 73-64.Numa partida na qual até foram os homens de Ovar a começar melhor - lideravam no final do primeiro período (19-13) e ao intervalo (33-31) - a formação do Barreiro acabou por ter uma segunda metade de bom nível, dando a volta ao marcador para vencer por 9 pontos.Jarred Jackson (21 pontos) e Stephen Grosey (15) foram os homens em destaque na equipa do Galitos, ao passo que Nicholas Novak (23) e Kyle Anderson (20) se evidenciaram no conjunto de Ovar.

Autor: Fábio Lima