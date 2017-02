O FC Porto, campeão nacional e vencedor da primeira fase da Liga Placard, foi eliminado esta terça-feira nos oitavos-de-final da Taça de Portugal em pleno Dragão Caixa, diante do Illiabum, por 78-77, num encontro resolvido no último lançamento.A formação orientada por Moncho López, que chegou a comandar a partida por 12 pontos, vencia por 4 a 12 segundos do fim, mas viu o Illiabum dar a volta de maneira incrível, com Nikola Tadic a assumir a responsabilidade e a dar a vitória aos forasteiros no último lance, com um triplo.

Autor: José Morgado