O técnico da Ovarense, Nuno Manarte, alerta para a "imprevisibilidade de uma competição deste tipo". E por isso promete que a sua equipa vai "apontar todas as baterias para o primeiro jogo [com o Galitos]". O extremo Cristóvão Cordeiro não esconde "o objetivo de chegar à final".Através de vídeo, opinaram ainda o técnico José Ricardo e o base João Abreu, da Oliveirense. O primeira revela "grandes expectativas", mas foco total no primeiro jogo, sexta-feira, frente ao V. Guimarães. "Primeiro há que ultrapassar uma equipa que, no último fim de semana, teve connosco um confronto muito disputado." O seu ‘capitão’, garante "ambição de vencer a competição".Já Júlio Matos, diretor do líder e campeão nacional, lembrou que o FC Porto é também "o detentor do troféu, pelo que tem uma responsabilidade acrescida", esperando "levar mais um troféu".Já o técnico do Illiabum – adversário dos dragões –, Ricardo Vasconcelos, garante que a equipa parte para qualquer jogo "sempre para ganhar". O base João Figueiredo admite que "o sorteio não ditou o adversário mais acessível, mas, face aos resultados desta época, é legítimo vir para o torneio com a ambição de ficar até domingo". Benfica, Galitos e V. Guimarães não estiveram ontem na cerimónia.