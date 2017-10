Continuar a ler

Os campeões nacionais vão estrear-se no Grupo B frente ao emblema lituano, a partir das 17H30, depois da eliminação da Liga dos Campeões, diante dos búlgaros do Lukoil Academic."A Liga dos Campeões tem um nível muito elevado, sabíamos que ia ser difícil, mas não deixámos de sonhar, querer e tentar ganhar. Agora, na Europe Cup, que talvez seja uma competição mais ajustada para nós, não vai ser diferente, sabendo que podemos chegar um pouco mais longe e vamos fazer tudo para ganhar todos os jogos", frisou.Além do BC Nevezis, os encarnados vão defrontar ainda os russos do Avtodor Saratov e os dinamarqueses do Bakken Bears, sem que Tomás Barroso aponte favoritos para os dois primeiros lugares, que dão acesso à segunda fase de grupos."A este nível as equipas são todas muito equilibradas e os jogos vão ser decididos nos detalhes. É importante não cometer muitos erros, porque estas equipas sabem aproveitá-los", avisou.Pouco depois do jogo de basquetebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, vai ocorrer a terceira jornada do Grupo A, entre Benfica e o Manchester United, de José Mourinho, a partir das 19H45, numa dupla jornada europeia no recinto encarnado."Espero que muitos adeptos façam como nós e depois do jogo de basquetebol vão ver o jogo da Liga dos Campeões. As coisas não parecem estar a correr bem, mas são fases e acredito que o Benfica vai conseguir voltar à normalidade de ganhar. Este é um bom jogo para essa viragem, para dar um ânimo extra", frisou o basquetebolista, adepto confesso de desporto e também de futebol.