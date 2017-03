Continuar a ler

Na reta final do terceiro período, o técnico dos Hawks protestou efusivamente com um dos árbitros, por não ter sido assinalada uma falta ofensiva da maior estrela dos atuais campeões, LeBron James.Os Hawks foram punidos com uma falta técnica pela atitude do técnico, num jogo que foi ganho pelos Cavaliers, por 135-130.O vice-presidente da NBA lembrou que o treinador dos Hawks é reincidente neste comportamento, pois teve a mesma atitude num encontro da época passada.Mike Budenholzer vai cumprir este domingo o jogo de suspensão, quando os Atlanta Hawks receberem os Indiana Pacers.