Continuar a ler

Portugal dominou na fase inicial do encontro e atingiu os primeiros dez minutos com seis pontos de avanço (18-12). Dois triplos consecutivos anotados por Maria João Correia mantiveram a turma nacional em 'alta', e o final do segundo período acabou por proporciona um dos melhores momentos da equipa lusa.Foi o momento em que a base Inês Viana realizou um roubo de bola e fechou a primeira parte com uma 'bandeja' debaixo do cesto que fixou o resultado em 37-28.Na segunda metade, a formação israelita alternou o sistema defensivo individual com uma zona 2x3, tentando baralhar as basquetebolistas lusas. E conseguiu-o, ainda que parcialmente.A sete minutos do final, Israel assumiu o comando do marcador da linha de lance livre (49-47) e o desfecho do embate voltou a ficar em aberto.Como referiu o selecionador Ricardo Vasconcelos após a derrota com a Grécia (66-60), Portugal parece que entra em 'stress' quando está em vantagem e, amiúde, acaba por desperdiçar situações de avanço no marcador.Um triplo de Daniela Domingues, a 5.03 minutos do fim, recolocou a equipa das quinas na frente (53-52). Israel pediu logo um desconto de tempo para acalmar as suas jogadoras.Quando parecia que a partida iria ser decidida no prolongamento, a base Tal Lev converteu o lançamento que acabou por sentenciar o resultado favorável a Israel.Maria João Correia (11 pontos e seis ressaltos) e Sofia da Silva (12 pontos e oito ressaltos) foram as melhores jogadoras portuguesas. Por Israel imperou Alysha Clark (19 pontos e 10 ressaltos).No outro jogo do Grupo D, a Grécia recebeu e bateu a Inglaterra por 61-59, reforçando a liderança da série, com quatro pontos.A competição regressa no dia 10 de fevereiro de 2018, com os duelos Portugal-Inglaterra e Israel-Grécia.Sob arbitragem de Maka Kupatadze (Geórgia) e Bogdan Podar (Roménia), as equipas alinharam e marcaram:Rony Ben-Nun (3), Danielle Diamant (3), Naama Shaffir (8), Alysha Clark (19) e Katia Levitsky (8). Jogaram ainda: Shiran Zairy (10), Tal Lev (6), Eden Rotberg, Nof Kedem (2) e Nofar Shalom.Treinador: Roi Aizenberg.Michelle Brandão (5), Maria João Correia (11), Daniela Domingues (9), Lavínia Silva (7) e Sofia da Silva (12). Jogaram ainda: Inês Viana (7), Josephine Filipe, Catarina Neves (3), Rosinha Rosário, Carolina Gonçalves (2), Marcy Gonçalves.Treinador: Ricardo Vasconcelos.12-18 (10 minutos), 28-37 (intervalo), 42-45 (30) e 59-56 (final do jogo).cerca de 1.700 espetadores.