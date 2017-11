Continuar a ler

Destaque para o desempenho de Stephen Curry, que vestiu a 'pele' de MVP e totalizou 39 pontos, 11 ressaltos e 7 assistências. Trata-se do segundo jogo consecutivo em que regista estatísticas acima dos 35 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências. O base assumiu as despesas ofensivas da equipa, que não pôde contar com Kevin Durant, a contas com uma lesão no tornozelo esquerdo.Pelos Nets, Allen Crabbe (25 pontos) e Spencer Dinwiddie (21) foram os mais inconformados.