"Expressámos o nosso interesse à Casa Branca para continuar a tradição presidencial. Respeitosamente, recusaram", revelou, em comunicado, um porta-voz da ESPN.Durante os oito anos da presidência, Obama fazia sempre a antevisão da NCAA com o jornalista Andy Katz e em 2009 chegou a acertar na 'aposta' no campeão do campeonato masculino, a Universidade da Carolina do Norte."Ele [Obama] não tinha um conhecimento profundo das equipas, mas sabia o suficiente para dar a sua opinião. Sempre foi um adepto dos campeonatos universitários, tal como milhões de norte-americanos", disse, por seu turno, Andy Katz.