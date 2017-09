Continuar a ler

O jogador dos Warriors, campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA), tinha manifestado esta semana a sua oposição a que a sua equipa visitasse a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, na sequência do título conquistado na época passada."Eu não quero ir. Com sorte, esta ausência poderá inspirar alguma mudança no que toleramos neste país e no que aceitamos e no que escolhemos ignorar", afirmou o base dos Warriors, não sendo ainda claro se a retirada do convite visa apenas o jogador ou a equipa inteira.Em defesa do jogador, outra estrela do basquetebol da NBA, LeBron James, escreveu também no Twitter: "Ir à Casa Branca era uma honra, até tu [Trump] lá estares."Na sexta-feira, Trump tinha já iniciado uma polémica na liga de futebol americano (NFL), deplorando a atitude de jogadores que se recusam levantar perante a bandeira dos Estados Unidos."É um total desrespeito por tudo aquilo que representamos (...) adoraríamos ver os donos das equipas da NFL expulsar do campo os jogadores que desrespeitam a nossa bandeira", disse.Donald Trump visava, sem os nomear, jogadores como o ´quarterback´ dos San Francisco 49ers Colin Kaepernick, que se recusou levantar durante a entoação do hino nacional em protesto contra as mortes de negros por polícias brancos.