Depois de na véspera se ter estreado na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019 com uma vitória sobre a Guiné , este sábado a Tunísia, treinada pelo antigo selecionador português Mário Palma, derrotou de forma esmagadora o Chade, por 101-40.Domingo os campeões africanos, líderes do Grupo A, defrontam os Camarões.