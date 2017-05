O FC Porto é hoje um espectador particularmente atento ao jogo que se realiza às 21 horas, em Guimarães, e que coloca frente a frente o Vitória e o Galitos do Barreiro. É que o vencedor deste 5º duelo dos quartos-de-final será o adversário dos portistas já no sábado, em partida das meias-finais do playoff da Liga Placard.

Adivinha-se assim, um jogo intenso e emocionante, uma vez que está em discussão a continuidade na competição. As duas equipas chegam a esta fase empadas após somarem duas vitórias cada, com a particularidade de ambas terem triunfado uma vez em casa do adversário. O Galitos venceu em Guimarães no 2º jogo dos quartos-de-final (98-92) e o Vitória ganhou no Barreiro, por 88-79, no 4º encontro desta eliminatória.

Uma ‘negra’ que se espera equilibrada, face ao que se passou nos dois últimos jogos e que vai depender muito da inspiração individual de alguns jogadores, nomeadamente Jarred Jackson e Khyle Marshall no Galitos, e de Victor Moses e João Guerreiro no Vitória de Guimarães.

Autor: Vítor Ventura