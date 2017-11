Continuar a ler

O técnico revelou que segue o poste cabo-verdiano há muito tempo, desde que Walter Tavares jogou no Gran Canaria, entre 2009 e 2015.



"Depois foi para a NBA e aí não podíamos competir. Ele mostrou vontade de continuar na NBA, mas não estava a jogar, e quando Kuzmic se lesionou deixámos claro que queríamos o Edy, o que não tinha sido possível até agora", referiu o treinador espanhol.



O basquetebolista cabo-verdiano Walter 'Edy' Tavares deverá reforçar o Real Madrid e poderá jogar frente ao Barcelona já no domingo, em jogo da liga espanhola, disse esta quarta-feira o treinador dos merengues."De Tavares falarei quando for oficial, mas não vou mentir, está em Madrid. Quando for oficial, se estiver tudo bem, é normal que jogue contra o Barça", revelou hoje Pablo Laso, treinador do Real Madrid, líder do campeonato.

Autor: Lusa