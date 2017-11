Continuar a ler

Neste período, Stephen Curry marcou 20 dos seus 35 pontos, sendo o melhor marcador da partida, seguido pelo colega Kevin Durant, com 27.Nos Sixers, que foram a primeira equipa a marcar 47 pontos num período aos Warriors desde 1992, estiveram em destaque Joel Embiid (21 pontos) e Ben Simmons (23 pontos e 12 ressaltos).Os Warriors seguem na segunda posição da Conferência Oeste, com 12 triunfos e quatro derrotas, enquanto os Sixers são sextos no Este, com oito vitórias em 15 encontros.O melhor registo da NBA continua a estar na posse dos Boston Celtics (15-2), que somaram a 15.ª vitória consecutiva, ao vencerem em casa dos Atlanta Hawks, por 110-99, com Kyrie Irving.Ainda de máscara, após ter sofrido uma ligeira fratura na face, o base marcou 30 pontos, com uma percentagem de 83 por cento de lançamentos de campo convertidos.Os Houston Rockets (13-4), líderes do Oeste, venceram o quinto encontro consecutivo fora de casa por pelo menos 15 pontos de diferença, igualando o melhor registo da história da NBA.A vítima desta vez foram os Memphis Grizzlies, batidos por 105-83, com James Harden novamente em destaque, com 29 pontos.