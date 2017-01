Continuar a ler

Com este 23.º triplo-duplo na época, em 46 jogos, Westbrook reforçou a candidatura à eleição de jogador mais valioso (MVP) da fase regular.



No ranking dos jogadores com mais triplos-duplos na história da NBA, Westbrook tem agora à frente Wilt Chamberlain (78), Jason Kidd (107), Magic Johnson (138) e Oscar Robertson (181).



O base de Russell Westbrook fez o seu registo descolar do de Larry Bird e tornou-se no quinto jogador com mais triplos-duplos na NBA, ao conseguir pela 60.ª vez chegar aos dois dígitos em três dados estatísticos, na madrugada desta quinta-feira.O base contribuiu com 27 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências para o triunfo dos Oklahoma City Thunder, o 27.º da época, sobre os New Orleans Pelicans, por 114-105.

Autor: Lusa