Russell Westbrook alcançou na quarta-feira o seu 18.º triplo-duplo da época ao contribuir com 24 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências na vitória dos Oklahoma City Thunder sobre os Memphis Grizzlies (103-95), na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).Este registo, anotado no Chesapeake Energy Arena de Oklahoma City, reforçou a 'rivalidade' de Westbrook com James Harden, que na terça-feira fez o 11.º triplo-duplo da temporada pelos Houston Rockets, na corrida à eleição de jogador mais valioso (MVP) da fase regular.Com este 18.º triplo-duplo da época, o 55.º da carreira, Westbrook igualou os números de Magic Johnson no campeonato de 1981-82.

Autor: Lusa