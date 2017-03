Continuar a ler

Na contabilidade total, Westbrook segue na quinta posição, com 69 triplos-duplos, a 11 do quarto, Wilt Chamberlain, e ainda distante do líder, Robertson, que anotou 181 triplos-duplos ao longo da carreira.No triunfo em Brooklyn, destacaram-se também pelos visitantes Victor Oladipo (21 pontos) e Taj Gibson (17 pontos e oito ressaltos).