Continuar a ler

O recorde continua a pertencer a Oscar Robertson, que lidera este ranking com 41 triplos-duplos na época 1961/62, sendo que o base norte-americano tem 16 jogos por disputar na fase regular para alcançar esse feito.Na contabilidade total, Westbrook segue na quinta posição, com 68 triplos-duplos, a 12 do quarto, Chamberlain e ainda distante do líder, Robertson, que anotou 181 triplos-duplos ao longo da carreira.