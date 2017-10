Continuar a ler

A excelente exibição de Candace Parker (19 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências) permitiu às Los Angeles Sparks repetir a conquista do ano passado, celebrada na 'negra' em casa das Lynx. Maya Moore marcou 18 pontos e alcançou 10 ressaltos e Seimone Augustus apontou 14 pontos, ajudando a Lynx a igualar as Houston Comets como equipa com mais títulos da WNBA, com quatro troféus, mais um do que as Sparks.A excelente exibição de Candace Parker (19 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências) permitiu às Los Angeles Sparks repetir a conquista do ano passado, celebrada na 'negra' em casa das Lynx.

As Minnesota Lynx conquistaram na madrugada desta quinta-feira o quarto título em sete anos da liga norte-americana feminina (WBA), ao bater em casa as Los Angeles Sparks, por 85-76, no quinto e último jogo da final.Perante as campeãs da última temporada, Sylvia Fowlesfoi a grande figura da equipa de Minneapolis, ao marcar 17 pontos e conseguir 20 ressaltos, um novo recorde das finais.

Autor: Lusa