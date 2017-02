Continuar a ler

Depois de Yao Ming, hoje com 36 anos, a China não encontrou um jogador ao mesmo nível, uma falha que a antiga figura da NBA quer colmatar com um vasto projeto de formação.



"De momento, o problema é que não há 'um problema', há problemas por todo o lado. Este é um ponto de partida para avançar com reformas no basquetebol chinês", explicou Yao Ming na tomada de posse.



Para o antigo 'gigante' (2,29 metros) da formação de Houston, "é urgente ter ideias revolucionárias", que permitam "fomentar um ciclo de vitalidade", sem pormenorizar, para já, que reformas vai querer implementar.



No entanto, Yao Ming insistiu que o caminho "não é 'importar' estrelas para a liga chinesa", mas sim apostar na formação, de forma a permitir "melhorar a qualidade da seleção".



A antiga estrela dos Houston Rockets Yao Ming, membro do 'Hall of Fame' do basquetebol mundial, disse esta quinta-feira que a modalidade na China precisa de uma "reforma urgente", no dia em que assumiu a presidência da federação chinesa.O antigo poste dos Rockets, uma das maiores figuras da equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol ( NBA ), candidatou-se à liderança da Federação Chinesa de Basquetebol com a 'missão' de reestruturar a modalidade no seu país.

Autor: Lusa