Segunda-feira, 25



La Lakers-Minnesota, 104-121

Oklahoma City-Houston, 112-107

Boston-Washington, 103-111

Golden State-Cleveland, 99-92

NY Knicks-Philadelphia, 98-105



Sábado, 23



Sacramento-San Antonio, 99-108

LA Lakers-Portland, 92-95

Phoenix-Minnesota, 106-115

Golden State-Denver, 81-96

Miami-New Orleans, 94-109

Memphis-LA Clippers, 115-112

Utah-Oklahoma City, 89-103

Atlanta-Dallas, 112-107

Boston-Chicago, 117-92

Charlotte-Milwaukee, 11-106

Indiana-Brooklyn, 123-119 (OT)

Washington-Orlando, 130-103

Toronto-Philadelphia, 102-86



Sexta-feira, 22



Golden State-LA Lakers, 113-106

Portland-Denver, 85-102

Miami-Dallas, 113-101

Houston-LA Clippers, 118-128

Milwaukee-Charlotte, 109-104

Oklahoma City-Atlanta, 120-117

Brooklyn-Washington, 119-84

Detroit-NY Knicks, 104-101

Orlando-New Orleans, 97-111



Quinta-feira, 21



Utah-San Antonio, 100-89

Phoenix-Memphis, 97-95

New York-Boston, 102-93

Cleveland-Chicago, 115-112

Philadelphia-Toronto, 109-114



Quarta-feira, 20



Golden State-Memphis, 97-84

LA Clippers-Phoenix, 108-95

Portland-San Antonio, 91-93

Denver-Minnesota, 104-112

Dallas-Detroit, 110-93

Chigago-Orlando, 112-94

Houston-LA Lakers, 116-122

Oklahoma City-Utah, 107-79

Atlanta-Indiana, 95-105

Boston-Miami, 89-90

Brooklyn-Sacramento, 99-104

Charlotte-Toronto, 111-129



Terça-feira, 19



Milwaukee-Cleveland, 119-116

Philadelphia-Sacramento, 95-101

Washington-New Orleans, 106-116



Segunda-feira, 18



LA Lakers-Golden State, 114-116 (a.p.)

Dallas-Phoenix, 91-97

San Antonio-LA Clippers, 109-91

Chicago-Philadelphia, 117-115

Houston-Utah, 120-99

Minnesota-Portland, 108-107

Oklahoma-Denver, 95-94

Atlanta-Miami, 110-104

Charlotte-New York, 109-91

Indiana-Boston, 111-112



Domingo, 17



Brooklyn-Indiana, 97-109

Washington-Cleveland, 99-106

Detroit-Orlando, 114-110

Toronto-Sacramento, 108-93



Sábado, 16



Memphis-Boston, 93-102

San Antonio-Dallas, 98-96

Miami-LA Clippers, 90-85

Houston-Milwaukee, 115-111

Minnesota-Phoenix, 106-108

Cleveland-Utah, 109-100

New York-Oklahoma, 111-96

Charlotte-Portland, 91-93



Sexta-feira, 15



Houston-San Antonio, 124-109

Denver-New Orleans, 117-111 (a.p.)

Memphis-Atlanta, 96-94

Milwaukee-Chicago, 109-115

Boston-Utah, 95-107

Toronto-Brooklyn, 120-87

Charlotte-Miami, 98-104

Indiana-Detroit, 98-104

Orlando-Portland, 88-95

Philadelphia-Oklahoma, 117-119 (a.p.)



WASHINGTON 100 LA Clippers 91





Quinta-feira, 14



Golden State-Dallas, 112-97

Cleveland-Lakers,121-112

Minnesota-Sacramento, 119-96

Atlanta-Detroit, 91-105

Brooklyn-New York, 104-111





Quarta-feira, 13



Houston-Charlotte, 108-96

Phoenix-Toronto, 109-115

Chicago-Utah, 103-100

New Orleans-Milwaukee, 115-108

Boston-Denver, 124-118

Miami-Portland, 95-102

Indiana-Oklahoma, 95-100

Orlando-LA Clippers, 95-106

Washington-Memphis, 93-87



Terça-feira, 12



Sacramento-Phoenix, 99-92

Minnesota-Philadelphia, 112-118 (a.p.)

Dallas-San Antonio, 95-89

Brooklyn-Washington, 103-98

Cleveland-Atlanta, 123-114

Detroit-Denver, 84-103

New York-LA Lakers, 113-109 (a.p)



Segunda-feira, 11



Golden State-Portland, 111-104

LA Clippers-Toronto, 96-91

Chicago-Boston, 108-85

Houston-New Orleans, 130-123

Memphis-Miami, 82-107

Oklahoma-Charlotte, 103-116



Domingo, 10



New York-Atlanta, 111-107

Minnesota-Dallas, 97-92

New Orleans-Philadelphia, 131-124

Indiana-Denver, 126-116 (a.p.)

Detroit-Boston, 81-91

Sacramento-Toronto, 87-102



Sábado, 9



Houston 124 PORTLAND 117



Memphis-Oklahoma, 101-102 (a.p.)

Phoenix-San Antonio, 101-104

Milwaukee-Utah, 117-100

Cleveland-Philadelphia, 105-98

Chicago-New York, 104-102

Atlanta-Orlando, 117-110

Charlotte-LA Lakers, 99-110

Brooklyn-Miami, 89-101

LA Clippers-Washington, 113-112



Sexta-feira, 8



Sam Antonio-Boston, 105-102

Memphis-Toronto, 107-116

Milwaukee-Dallas, 109-102

New Orleans-Sacramento, 109-116 (a.p.)

Charlotte-Chicago, 111-119 (a.p.)

Detroit-Golden State, 98-102

Indiana-Cleveland, 106-102

Orlando-Denver, 89-103



Quinta-feira, 7



Utah-Houston, 101-112

Brooklyn-Oklahoma, 100-95

Phoenix-Washington, 99-109

Philadelphia-LA Lakers, 104-107



Quarta-feira, 6



LA Clippers-Minnesota, 107-113

San Antonio-Miami, 117-105

Charlotte-Golden State, 87-101

Milwaukee-Detroit, 104-100

New Orleans-Denver, 123-114

Boston-Dallas, 97-90

New York-Memphis, 99-88

Cleveland-Sacramento, 101-95

Indiana-Chicago, 98-96

Orlando-Atlanta, 110-106 (a.p.)



Terça-feira, 5



Toronto-Phoenix, 126-113

Oklahoma-Utah, 100-94

Portland-Washington, 92-106



Segunda-feira, 4



Utah-Washington, 116-69

Dallas-Denver, 122-05

San Antonio-Detroit, 96-93

Chicago-Cleveland, 91-113

Memphis-Minnesota, 95-92

New Orleans-Golden State, 115-125

Atlanta-Brooklyn, 90-110

Boston-Milwaukee, 111-100

Chartlotte-Orlando, 104-94

Indiana-New York, 115-97

Philadelphia-Phoenix, 101-115



Domingo, 3



La Lakers-Houston, 95-118

Miami-Golden State, 95-123

Minnesota-LA Clippers, 112-106

Oklahoma-San Antonio, 90-87

New York-Orlando, 100-105



Sábado, 2



Portland-New Orleans, 116-123

Denver-LA Lakers, 115-100

Milwaukee-Sacramento, 109-104

Cleveland-Memphis, 116-111

Philadelphia-Detroit, 108-103

Brooklyn-Atlanta, 102-114

Dallas-LA Clippers, 108-82

Boston-Phoenix, 116-111



Sexta-feira, 1



Utah-New Orleans, 114-108

Miami-Charlotte, 105-100

Chicago-Sacramento, 106-107

Memphis-San Antonio, 79-95

Oklahoma-Minnesota, 111-107

Toronto-Indiana, 120-115

Orlando-Golden State, 112-133

Washington-Detroit, 109-91



NOVEMBRO



Quinta-feira, 30



LA Clippers-Utah, 107-126

Portland-Milwaukee, 91-103

Denver-Chicago, 111-110

Atlanta-Cleveland, 114-121

Boston-Philadelphia, 108-97



Quarta-feira, 29



LA Lakers-Golden State, 123-127 (a.p.)

Dallas-Brooklyn, 104-109

San Antonio-Memphis, 104-95

Houston-Indiana, 118-97

New Orleans-Minnesota, 102-120

New York-Miami, 115-86

Torinto-Charlotte, 126-113

Detroit-Phoenix, 131-107

Orlando-Oklahoma, 121-108

Pholadelphia-Washington, 118-113



Terça-feira, 28



Utah-Denver, 106-77

Sacramento-Milwaukee, 87-112

Chicago-Phoenix, 99-104

Minnesota-Washington, 89-92

Cleveland-Miami, 108-97



Segunda-feira, 27



Golden State-Sacramento, 106-110

LA Clippers-LA Lakers, 120-115

San Antonio-Dallas, 115-108

Houston-Brooklyn, 117-103

Boston-Detroit, 108-118

New York-Portland, 91-103

Indiana-Orlando, 121-109

Philadelphia-Cleveland, 91-113



Domingo, 26



Memphis-Brooklyn, 88-98

Chicago-Miami, 93-100

Minnesotta-Phoenix, 119-108



Sábado, 25



Sacramento-LA Clippers, 95-97

Utah-Milwaukee, 121-108

Dallas-Oklahoma, 97-81

Golden State-New Orleans, 110-95

Indiana-Boston, 98-108

Houston-New York, 117-102

Atlanta-Toronto, 78-112

Charlotte-San Antonio, 86-106

Philadelphia-Orlando, 130-111

Washington-Portland, 105-108



Sexta-feira, 24



Golden State-Chicago, 143-94

Denver-Memphis, 104-92

Phoenix-New Orleans, 91-115

Cleveland-Charlotte, 100-99

Indiana-Toronto, 107-104

Minnesota-Miami, 97-109

Oklahoma-Detroit, 98-99

Atlanta-New York, 116-104

Boston-Orlando, 118-103

Brooklyn-Portland 125-127



Quarta-feira, 22



Sacramento-LA Lakers, 113-102

Phoenix-Milwaukee, 113-107 (a.p.)

Utah-Chicago, 110-80

Houston-Denver, 125-95

Memphis-Dallas, 94-95

Minnesota-Orlando, 124-118

New Orleans-San Antonio, 107-90

Oklahoma-Golden State, 108-91

Atlanta-LA Clippers, 103-116

Miami-Boston, 104-98

New York-Toronto, 108-100

Charlotte-Washington, 129-124 (a.p.)

Cleveland-Brooklyn, 119-109

Philadelphia-Portland, 101-81



Terça-feira, 21



LA Lakers-Chicago, 103-94



Segunda-feira, 20



Sacramento-Denver, 98-114

Dallas-Boston, 102-110 (a.p.)

San Antonio-Atlanta, 96-85

Memphis-Portland, 92-100

Milwaukee-Washington, 88-99

New Orleans-Oklahoma, 114-107

New York-LA Clippers, 107-85

Charlotte-Minnesota, 118-102

Detroit-Cleveland, 88-116

Orlando-Indiana, 97-105

Philadelphia-Utah, 107-86



Domingo, 19



LA Lakers-Denver, 127-109

Phoenix-Chicago, 113-105

Minnesota-Detroit, 97-100

Brooklyn-Golden State, 111-118

Miami-Indiana, 95-120

Portland-Sacramento, 102-90

Dallas-Milwaukee, 111-79

Memphis-Houston, 83-105

Atlanta-Boston, 99-110

Philadelphia-Golden State, 116-124

Charlotte-LA Clippers, 87-102

Orlando-Utah, 85-125



Sexta-feira, 17



Denver-New Orleans, 146-114

LA Lakers-Phoenix, 113-122

Sacramento-Portland, 86-82

Dallas-Minnesota, 87-111

Chicago-Charlotte, 123-120

San Antonio-Oklahoma, 104-101

Brooklyn-Utah, 118-107

Cleveland-LA Clippers, 118-113 (a.p.)

Toronto-New York, 107-84

Indiana-Detroit, 107-100

Washington-Miami, 88-91



Quinta-feira, 16



Phoenix-Houston, 116-142

Boston-Golden State, 92-88



Quarta-feira, 15



LA Lakers-Philadelphia, 109-115

Portland-Orlando, 99-94

Charlotte-Cleveland, 107-115

Memphis-Indiana, 113-116

Milwaukee-Detroit, 99-95

Minnesota-San Antonio, 98-86

New Orleans-Toronto, 116-125

Oklahoma-Chicago, 92-79

Atlanta-Sacramento, 126-80

Miami-Washington, 93-102

New York-Utah, 106-101



Terça-feira, 14



Dallas-San Antonio, 91-97

Houston-Toronto, 113-129

Brooklyn-Boston, 102-109



Segunda-feira, 13



Golden State-Orlando, 110-100

LA Clippers-Philadelphia, 105-109

Portland-Denver, 99-82

Phoenix-LA Lakers, 93-100

Utah-Minnesota, 98-109

Milwaukee-Memphis, 110-103

New Orleans-Atlanta, 106-105

New York-Cleveland, 101-104

Washington-Sacramento, 110-92



Domingo, 12



Oklahoma-Dallas, 112-99

Indiana-Houston, 95-118

Detroit-Miami, 112-103

Boston-Toronto, 95-94



Sábado, 11



Denver-Orlando, 125-107

Phoenix-Minnesota, 118-110

Utah-Brooklyn, 114-106

Dallas-Cleveland, 104-111

Milewaukee-LA Lakers, 98-90

San Antonio-Chicago, 133-94

Golden State-Philadelphia, 135-114

New York-Sacramento,118-91

Houston-Memphis, 111-96

Washington-Atlanta, 113-94

New Orleans-LA Clippers, 111-103



Sexta-feira, 10



Portland-Brooklyn, 97-101

Oklahoma-LA Clippers, 120-111

San Antonio-Milwaukee, 87-94

Phoenix-Orlando, 112-128

Utah-Miami, 74-84

Chicago-Indiana, 87-105

Boston-Charlotte, 90-87

Detroit-Atlanta, 111-104



Quinta-feira, 9



Denver-Oklahoma,102-94

Sacramento-Philadelphia, 109-108

Houston-Cleveland, 117-113

Toronto-New Orleans, 122-118

Washington-LA Lakers, 111-95



Quarta-feira, 8



Golden State-Minnesota, 125-101

Phoenix-Miami, 115-126

Boston-LA Lakers, 107-96

Detroit-Indiana, 114-97

Orlando-New York, 112-99



Terça-feira, 7



Portland-Memphis, 97-98

Sacramento-Oklahoma, 94-86

Denver-Brooklyn, 112-104

Utah-Philadelphia, 97-97

San Antonio-LA Clippers, 120-107

New York-Charlotte, 118-113

Toronto-Chicago, 119-114

Cleveland-Milwaukee, 124-119

Indiana-New Orleans, 112-117

Washington-Dallas, 99-113



Segunda-feira, 6



Golden State-Miami, 97-80

Phoenix-Brooklyn, 92-98

Atlanta-Boston, 107-110



Domingo, 5



LA Lakers-Memphis, 107-102

Portland-Oklahoma, 103-99

Minnesota-Charlotte, 112-94

New York-Indiana, 108-101

Houston-Utah, 137-110

San Antonio-Phoenix, 112-95

Orlando-Boston, 88-104

Torronto-Washington, 96-107

LA Clippers-Miami, 101-104

Cleveland-Atlanta, 115-117



Sábado, 4



Denver-Golden State, 108-127

Chicago-New Orleans, 90-96 (a.p.)

Minnesota-Dallas, 112-99

Detroit-Sacramento, 108-99

LA Clippers-Memphis, 104-113



Sexta-feira, 3



LA Lakers-Brooklyn, 124-112

Oklahoma-Boston, 94-101

Denver-Miami, 95-94

Utah-Toronto, 100-109

Dallas-New Orleans, 94-99

San Antonio-Charlotte, 108-101

Atlanta-Houston, 104-119

New York-Phoenix, 120-107

Detroit-Milwaukee, 105-96

Orlando-Chicago, 83-105

Philadelphia-Indiana, 121-110

Washington-Cleveland, 122-130



Quinta-feira, 2



Portland-LA Lakers, 113-110

San Antonio-Golden State, 92-112



Quarta-feira, 1



LA Clippers-Dallas, 119-98

Denver-Toronto, 129-111

Utah-Portland, 112-103 (a.p.)

New York-Houston, 97-119

Memphis-Orlando, 99-101

New Orleans-Minnesota, 98-104

Boston-Sacramento, 113-86

Miami-Chicago, 97-91

Charlotte-Milwaukee, 126-121

Cleveland-Indiana, 107-124

Philadelphia-Atlanta, 119-109

Washington-Phoenix, 116-122



OUTUBRO



Terça-feira, 31



LA Lakers-Detroit, 113-93

Milwaukee-Oklahoma, 91-110

Brooklin-Phoenix,114-122

Indiana-Sacramento, 101-83



Segunda-feira, 30



LA Clippers-Golden State, 113-141

Portland-Toronto, 85-99

Dallas-Utah, 89-104

Houston-Philadelphia,107-115

Memphis-Charlotte, 99-104

New Orleans-Orlando, 99-115

Boston-San Antonio, 108-94

Miami-Minnesota, 122-125 ap

New York-Denver, 116-110



Domingo, 29



Golden State-Detroit, 107-115

New York-Cleveland, 95-114

Brooklin-Denver, 111-124

Charlotte-Orlando, 120-113

Sacramento-Washington,83-110

Indiana-San Antonio-97-94

INDIANA 97 San Antonio 94

Atlanta-Milwaukee, 106-117



Sábado, 28



LA Clippers-Detroit, 87-95

Portland-Phoenix, 114-107

Utah-LA Lakers, 96-81

Dallas-Philadelphia, 110-112

Miami-Boston, 90-96

Chicago-Oklahoma, 69-101

Memphis-Houston, 103-89

New Orleans-Cleveland, 123-101



Sexta-feira, 27



LA Lakers-Toronto, 92-101

Minnesota-Oklahoma, 119-116

Atlanta-Denver,100-105

New York-Brooklyn 107-86

Charlotte-Houston, 93-109

Orlando-San Antonio 114-87



Quinta-feira, 26



Sacramento-New Orleans, 106-114

Portland-LA Clippers, 103-104

Chicago-Atlanta, 91-86

Memphis-Dallas, 96-91

Milwaukee-Boston, 89-96



Quarta-feira, 25



Golden State-Toronto, 117-112

LA Lakers-Washington, 102-99 (a.p.)

Phoenix-Utah, 97-88

Dallas-Memphis, 103-94

Miami-San Antonio, 100-117

Oklahoma-Indiana, 114-96

Brooklyn-Cleveland, 112-107

Charlotte-Denver, 110-93

Detroit-Minnesota, 122-101

Philadelphia-Houston, 104-105



Terça-feira, 24



LA Clippers-Utah, 102-84

Portland-New Orleans, 103-93

Minnesota-Indiana, 107-130

Boston-New York, 110-89

Cleveland-Chicago, 119-112

Orlando-Brooklyn, 125-121



Segunda-feira, 23



Phoenix-Sacramento, 117-115

Denver-Washington, 104-109

Dallas-Golden State, 103-133

San Antonio-Toronto, 101-97

Houston-Memphis, 90-98

Milwaukee-Charlotte, 103-94

Miami-Atlanta, 104-93

Detroit-Philadelphia, 86-97



Dominho, 22

La Lakers-New Orleans, 112-119

Oklahoma-Minnesota, 113-115

Brooklyn-Atlanta, 116-104



Sábado, 21



LA Clippers-Phoenix, 130-88

Denver-Sacramento, 96-79

Utah-Oklahoma, 96-87

Milwaukee-Portland, 113-110

Cleveland-Orlando, 93-114

Miami-Indiana, 112-108

New York-Detroit, 107-111

Chicago-San Antonio, 77-87

Houston-Dallas, 107-91

Memphis-Golden State, 111-101

Toronto-Philadelphia, 128-94



Sexta-feira, 20



Phoenix-LA Lakers, 130-132

New Orleans-Golden State, 120-128

Dallas-Sacramento, 88-93

Minnesota-Utah, 100-97

Brooklyn-Orlando, 126-121

Charlotte-Atlanta, 109-91

Indiana-Portland, 96-114

Philadelphia-Boston, 92-102

Washington-Detroit, 115-111



Quinta-feira, 19



LA Lakers-LA Clippers, 92-108

Oklahoma-New York, 105-84

Toronto-Chicago, 117-101



Quarta-feira, 18



Phoenix-Portland, 76-124

Sacramento-Houston, 100-105

San Antonio-Minnesota, 107-99

Utah-Denver, 106-96

Dallas-Atlanta, 111-117

Memphis-New Orleans, 103-91

Boston-Milwaukee, 100-108

Detroit-Charlotte, 102-90

Indiana-Brooklyn, 140-131

Orlando-Miami, 116-109

Washington-Philadelphia, 120-115



Terça-feira, 17



Cleveland-Boston, 102,99

Golden State-Houston, 121-122





