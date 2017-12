Continuar a ler

Nos Rockets, James Harden, melhor marcador da NBA, manteve a sua veia anotadora, com 34 pontos e 10 assistências, mas acabou por ser decisivo, de forma negativa, ao fazer duas faltas ofensivas nos instantes finais.Os Celtics mantêm-se assim como líderes da Conferência Este, com 29 vitórias e 10 derrotas, enquanto os Houston Rockets são segundos no Oeste, somando o oito desaire em 33 encontros.Confira os restantes resultados da jornada e as classificações