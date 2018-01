A NBA anunciou esta noite o nome dos dez jogadores que serão titulares no All Star Game, que se realizará no Staples Center em Los Angeles, a 18 de fevereiro, com base nas votações feitas por adeptos, jogadores e imprensa.Definidos os dez basquetebolistas titulares, caberá agora aos dois mais votados de cada lado (LeBron James no Este e Steph Curry a Oeste) assumir a função de capitão e escolher os quatro jogadores que pretendem ter a acompanhá-los, naquela que será a primeira vez que o All Star Game não terá o tradicional formato de Este contra Oeste. Para lá dos titulares, os capitães terão ainda a missão de escolher sete suplentes, que serão adicionados aos elencos através das escolhas feitas pelos treinadores da NBA.

Autor: Fábio Lima