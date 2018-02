Continuar a ler

"Ao fim do dia somos todos humanos, todos temos sentimentos e por vezes a solidão e a depressão tomam conta de nós. Parece que todo o mundo está por cima de nós", confessou ao 'The Canadian Press'. "A minha intenção é utilizar a minha posição e voz para mostrar que isto acontece a toda a gente e que pedir ajuda não é nenhuma vergonha", concluiu.



Numa das suas melhores épocas na liga norte-americana de basquetebol, DeRozan está a ajudar a sua equipa a ocupar posições cimeiras na Conferência Este e sente que o basquetebol também o está a ajudar a ultrapassar esta fase. "A depressão pode tocar a qualquer um, mas quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um exemplo", referiu.



O número 10 dos Raptors está com médias de 24 pontos, 5 assistências e 4 ressaltos por jogo e foi, pela quarta vez na carreira, All Star.





Apesar do ar quase indestrutível que as estrelas da NBA têm e do bom momento, quer individual, quer coletivo, por que passa, DeMar DeRozan está a viver um momento difícil na sua vida. A estrela dos Toronto Raptors publicou, no dia 17 de fevereiro, segundo dia do fim-de-semana do All Star, um desabafo no Twitter que mostrou bem o seu estado: "Esta depressão está a apoderar-se de mim."O mundo ficou a par da situação do norte-americano e muito se disse ao longo dos dias seguintes, até que DeRozan veio abordar publicamente sobre a sua condição. O basquetebolista considera importante falar sobre isso de modo a conseguir "ajudar e inspirar pessoas que estejam na mesma situação."

Autores: Pedro Filipe Pinto