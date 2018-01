Continuar a ler

O 3 do conjunto de Cleveland não atuou de início, mas entrou durante o encontro e esteve em excelente plano, com 50 por cento nos 'tiros' de campo (seis em 12), incluindo três 'triplos' (em oito tentados) e três assistências.Os Cavs ganharam folgadamente por 127-110, liderados por 24 pontos, oito assistências e seis ressaltos de LeBron James e 19 pontos de Kevin Love, enquanto Damian Lillard, regressado após falhar cinco jogos, liderou os Blazers com 25.A formação de Cleveland segue no terceiro lugar da Conferência Este, com 24 triunfos e 12 desaires, atrás de Boston Celtics (30-10) e Toronto Raptors (25-10), enquanto os Blazers são sextos no Oeste, com 19 vitórias e 17 derrotas.