Continuar a ler

Em grande destaque estiveram também os dois postes da equipa, com Anthony Davis a conseguir 33 pontos, 11 ressaltos e seis desarmes de lançamento, e DeMarcus Cousins a alcançar 27 pontos e 14 ressaltos.Com este triunfo, o 18.º em 34 encontros, os Pelicans mantêm-se em lugares de acesso aos 'play-offs', ocupando atualmente o sétimo lugar da Conferência Oeste, enquanto os Nets são 13.os no Este, com 12 vitórias e 22 desaires.Os líderes das duas conferências também venceram na quarta-feira, com os Boston Celtics, primeiros do Este, a derrotarem os Charlotte Hornets (102-91), e os campeões Golden State Warriors, que estão no topo do Oeste, a triunfarem frente aos Utah Jazz (126-101).Os Cleveland Cavaliers, finalistas vencidos em 2016/17 e terceiros do Este, somaram o segundo desaire consecutivo, ao perderem frente aos Sacramento Kings (109-95), que tiveram no veterano Vince Carter (24 pontos) a sua principal figura, num encontro em que o 'triplo-duplo' de LeBron James (16 pontos, 10 ressaltos e 14 assistências) de pouco valeu.