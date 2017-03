Continuar a ler

O ciclista da Quick-Step Floors, que cumpriu a tirada em 04:09.31 horas, impediu o tri do eslovaco, segundo na meta por milímetros, com o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a ser terceiro."Cometemos um erro na aproximação ao sprint, mas, por sorte, consegui retificar. É sempre um desafio competir com Sagan, que demonstrou estar muito forte", assumiu Gaviria, um dos dois colombianos felizes no final da sexta etapa.O outro era Nairo Quintana, que a uma jornada do final da Corrida dos Dois Mares, se manteve no comando da prova, com 50 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Thibaut Pinot (FDJ), e 01.06 minutos sobre o terceiro, o australiano Rohan Dennis.O líder da Movistar chegou num grupo a seis segundos do vencedor, no qual também estavam os seus mais diretores perseguidores na geral, incluindo o português Rui Costa (UAE Team Emirates), que manteve a 17.ª posição, a 03.09 minutos do camisola azul.Para confirmar o seu segundo triunfo na Tirreno-Adriático, após o de 2015, o colombiano tem apenas de aguentar-se no contrarrelógio de 10,05 quilómetros de terça-feira, nas ruas de San Benedetto del Tronto.O crono curto e plano não favorece as características do tricampeão nacional Nelson Oliveira (Movistar), que nesta segunda-feira foi 114.º a 02.58 minutos de Gaviria, e na terça-feira vai partir do 76.º lugar da geral, com 36.55 minutos de desvantagem para o seu líder de equipa.