O corredor holandês, terceiro à partida para a etapa, assumiu a camisola rosa com 2.33 minutos de vantagem sobre Quintana, que caiu para a segunda posição, à frente do holandês Bauke Mollema da Trek-Segafredo e do francês Thibaut Pinot da FDJ.Na quarta-feira, a 11.ª etapa vai ligar Florença a Bagno do Romagna, na distância de 161 quilómetros, apresentando duas contagens de montanha de segunda categoria e duas de terceira.