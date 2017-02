Continuar a ler

camisolas em disputa: amarela (geral individual), vermelha (classificação por pontos), branca (juventude) e azul (montanha)segundos de bonificação atribuídos ao vencedor da etapa. O segundo e o terceiro classificado bonificam, seis e quatro segundos, respetivamentemetas volantes da Volta ao Algarve. São pontuáveis para a classificação por pontos e atribuem bonificação de 3, 2 e 1 segundos aos três primeiros classificados, respetivamentetotal de contagens de montanhas, duas delas a coincidir com o final de etapa (2.ª e 5.ª)campeões nacionais em título: Alex Dowsett, campeão britânico de contrarrelógio; André Greipel, campeão alemão de fundo; Dylan Greonewegen, campeão holandês de fundo; Edvald Boasson Hagen, campeão norueguês de fundo e de contrarrelógio; Ignatas Konovalovas, campeão ucraniano de contrarrelógio; Jonathan Castroviejo, campeão espanhol de contrarrelógio; José Mendes, campeão português de fundo; Nelson Oliveira, campeão português de contrarrelógio; Primoz Roglic, campeão esloveno de contrarrelógio; Sergei Chernetskii, campeão russo de contrarrelógio; e Taylor Phinney, campeão norte-americano de contrarrelógioextensão em quilómetros do único contrarrelógio individual, marcado para a terceira etapacorredores do top 100 do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial: Baptiste Planckaert (20.º), Nacer Bouhanni (21.º), Dylan Gorenewegen (24.º), Arnaud Démare (25.º), Mark Cavendish (27.º), Daniel Martin (28.º), Sep Vanmarcke (33.º), Edvald Boasson Hagen (36.º), Tony Gallopin (38.º), André Greipel (39.º), Fernando Gaviria (42.º), Alberto Bettiol (46.º), John Degenkolb (59.º), Zdenek Stybar (61.º), Tiesj Benoot (63.º), Matteo Trentin (67.º), Jurgen Roelandts (72.º), Jens Debusschere (89.º), Gianni Moscon (91.º), Dries Devenyns (95.º), Jonathan Castroviejo (96.º) e Michal Kwiatkowski (97.º)equipas participantes, 12 das quais do WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundialnacionalidades representadas: Portugal (36), Espanha (28), Bélgica (21), Holanda (19), França (13), Itália (13), Estados Unidos (10), Rússia (9), Alemanha (8), Colômbia (7), Reino Unido (5), Canadá (3), Dinamarca (3), Irlanda (3), Polónia (3), África do Sul (2), Eslovénia (2), Noruega (2), República Checa (2), Suíça (2), Argentina (1), Áustria (1), Equador (1), Eritreia (1), Lituânia (1), Nova Zelândia (1) e Uruguai (1)número de corredorespontos UCI atribuídos ao vencedor finalextensão em quilómetros da etapa mais longa (4.ª), entre Almodôvar e Taviraextensão total em quilómetros, mais 29,6 do que em 2016prémio em euros para o vencedor final