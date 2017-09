Continuar a ler

Nibali regressa em forma



Ausente no Mundial e depois de ter terminado a Vuelta em 2º e com um microfratura numa costela devido a queda, Vincenzo Nibali regressou em bom plano, ao ser 4º no Giro da Toscania, ganho pelo britânico Stephen Cummings (Dimension).

Em entrevista a uma rádio espanhola, Alberto Contador passou em revista a carreira, que terminou na Vuelta. Uma carreira de sucessos, mas também de dissabores, como o caso de doping por clembuterol, que lhe valeu a perda do Tour de 2010 e Giro de 2011. "Foi uma das maiores injustiças da história do desporto", confessou o espanhol.Quanto ao futuro, ou seja, o que fará agora que deixou o ciclismo, Contador não revelou muito, ainda que tenha dito que pretende continuar ligado à modalidade, mas esclarecendo não como diretor desportivo de uma equipa. Para já, adiantou querer dedicar-se à sua fundação e à investigação do ‘ictus’ – doença cerebral que o afetou em 2004 e o levou mesmo a ser operado –, bem como à família. "Tenho feito muitas refeições com a minha mãe, coisa que não acontecia."