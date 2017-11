Continuar a ler

O corredor de La Estrada, Pontevedra, fez praticamente toda a sua carreira em equipas portuguesas, tendo passado por Carvalhelhos-Boavista, Imoholding-Loulé, Madeinox-Bric-Loulé, Duja-Tavira, Onda, Carmin-Prio, OFM-Quinta da Lix, Efapel e Sporting-Tavira. Vencedor em 2013 e terceiro em 2015, o galego terá novamente a oportunidade de tentar chegar à vitória da Volta a Portugal, depois de, este ano, ter visto a sua candidatura ao pódio hipotecada por uma fissura numa costela.O corredor de La Estrada, Pontevedra, fez praticamente toda a sua carreira em equipas portuguesas, tendo passado por Carvalhelhos-Boavista, Imoholding-Loulé, Madeinox-Bric-Loulé, Duja-Tavira, Onda, Carmin-Prio, OFM-Quinta da Lix, Efapel e Sporting-Tavira.

O espanhol Alejandro Marque, vencedor da Volta a Portugal de 2013, renovou contrato por duas épocas com o Sporting-Tavira, confirmou este sábado à Lusa o ciclista galego.Contratado pelos leões esta temporada, Marque prolongou o vínculo com a equipa de Tavira por dois anos. "A verdade é que me sinto confortável na equipa e gostava de acabar aqui a carreira", disse à Lusa o corredor de 36 anos.