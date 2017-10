Continuar a ler

"Sinto-me bastante bem. Corro cerca de 700 quilómetros por semana. No meu grupo de treinos, que conheço desde sempre, dizem-me que estou, pelo menos, tão forte como estava antes. Adoraria verificar isso em corrida. Estou impaciente", disse Valverde.Valverde, especialista nas clássicas belgas de Fleche Wallone (cinco vitórias) e de Liege-Bastogne-Liege (quatro) e que esteve suspenso por dois anos (entre 2010 e 2012) devido a doping, no âmbito do caso Puerto, disse ainda ter feito "uma cruz" no seu sonho de finalmente vencer o Tour francês, no qual foi terceiro em 2015."Não desejo ir ao Tour. Penso que no próximo ano vou-me concentrar no Giro, Vuelta e Mundial. No próximo ano, o Mundial vai ser muito duro, muito duro na Áustria", referiu o corredor, que já terminou por seis vezes no pódio dos campeonatos do mundo, sem nunca se ter sagrado campeão.