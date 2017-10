O ciclista português Rui Costa (UAE Team Emirates) terminou esta terça-feira na 49.ª posição a Tre Valli Varesine, com o francês Alexandre Geniez (AG2R) a ser o vencedor da corrida de um dia.Após 192,9 quilómetros, entre Saronno e Varese, em Itália, Geniez impôs num sprint a três muito apertado, vencendo em 4:49.08 horas, à frente do compatriota Thibaut Pinot (FDJ) e do italiano Vincenzo Nibali (Barhain Merida).Rui Costa concluiu a prova no 49.º posto, a 1.28 minutos do vencedor. Já os outros portugueses presentes - José Mendes (Bora), Nuno Bico (Movistar) e João Almeida (Unieuro Trevigiani-Hemus 1896) acabaram por desistir.

Autor: Lusa