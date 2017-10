Continuar a ler

O vencedor da Volta a Portugal, Raúl Alarcón (W52-FC Porto) somou 1.076 pontos, que lhe garantiram o quarto lugar nesta hierarquia, no qual as seis equipas continentais portuguesas colocaram pelo menos um corredor no top10.O melhor sub-23 do ano, 24.º do ranking absoluto, foi o espanhol Xuban Errasquin (RP-Boavista)Coletivamente, a W52-FC Porto venceu destacada, com 3.502 pontos, à frente de Sporting-Tavira, com 2.009, e Efapel, com 1.703.