Continuar a ler

Uma das componentes da estratégia vencedora da Sky, que tem dominado a prova rainha do ciclismo mundial, a Volta a França, a seu bel-prazer, nomeadamente com Chris Froome, são os famosos 'marginal gains', ou seja, ganhos individuais, que permitem melhorar a performance coletiva.Questionado sobre se os AUT poderiam ter sido utilizados no quadro desta estratégia, Sutton respondeu: "Essas melhorias podem passar pela obtenção de uma autorização de uso terapêutico? Sim, porque o regulamento assim o permite"."Estamos numa 'profissão' na qual é preciso dar o melhor de si mesmo em relação aos adversários. No final do dia, o objetivo é esmagá-los, sem que seja atravessada a linha vermelha, coisa que nunca fizemos", sublinhou o antigo treinador da Sky.As declarações de Sutton foram reveladas dias depois de a investigação à equipa britânica, movida pela Agência Britânica antidopagem na sequência da entrega de um pacote suspeito ao vencedor do Tour2012, Bradley Wiggins, durante o Critério do Dauphiné de 2011, ter sido arquivada.A investigação não conseguiu comprovar que a substância contida na mala entregue a Wiggins fosse um corticoide proibido chamado triamcinolona.Bradley Wiggins, que se retirou em 2016, foi o primeiro ciclista britânico a vencer a Volta a França. O seu antigo companheiro da Sky e compatriota Chris Froome é o atual grande dominador do Tour, tendo vencido a prova rainha do ciclismo mundial em 2013, 2015, 2016 e 2017.