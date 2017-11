Continuar a ler

António Carvalho, natural de São Paio de Oleiros, tem como melhores resultados os sextos postos da classificação geral conseguidos na edição de 2015 da Volta a Portugal (na então W52-Quinta da Lixa-Jetclass) e em 2017 (na W52-FC Porto).



Neto de Joaquim Carvalho, que foi ciclista do FC Porto durante três temporadas, e sobrinho de Fernando Carvalho, vencedor da Volta a Portugal em 1990, António Carvalho garantiu que tudo irá fazer para retribuir a confiança depositada em si por Nuno Ribeiro, diretor desportivo.



A renovação com António Carvalho surge apenas um dia após a W52-FC Porto ter anunciado a contratação, para a época de 2018, dos ciclistas César Fonte (ex-LA Alumínios) e José Fernandes (ex-Liberty Seguros).



Os reforços César Fonte e José Fernandes, mais António Carvalho, juntam-se a Raúl Alarcón, Rui Vinhas, Gustavo Veloso, Samuel Caldeira, Ricardo Mestre e João Rodrigues, que recentemente renovaram contrato com a equipa vencedora das últimas edições da Volta de Portugal. António Carvalho, natural de São Paio de Oleiros, tem como melhores resultados os sextos postos da classificação geral conseguidos na edição de 2015 da Volta a Portugal (na então W52-Quinta da Lixa-Jetclass) e em 2017 (na W52-FC Porto).Neto de Joaquim Carvalho, que foi ciclista do FC Porto durante três temporadas, e sobrinho de Fernando Carvalho, vencedor da Volta a Portugal em 1990, António Carvalho garantiu que tudo irá fazer para retribuir a confiança depositada em si por Nuno Ribeiro, diretor desportivo.A renovação com António Carvalho surge apenas um dia após a W52-FC Porto ter anunciado a contratação, para a época de 2018, dos ciclistas César Fonte (ex-LA Alumínios) e José Fernandes (ex-Liberty Seguros).Os reforços César Fonte e José Fernandes, mais António Carvalho, juntam-se a Raúl Alarcón, Rui Vinhas, Gustavo Veloso, Samuel Caldeira, Ricardo Mestre e João Rodrigues, que recentemente renovaram contrato com a equipa vencedora das últimas edições da Volta de Portugal.

António Carvalho renovou esta quarta-feira com a W52-FC Porto para a época desportiva de 2018 e apontou como objetivo manter o espírito vencedor do ano de 2017, quer a nível nacional, quer a nível internacional."Queremos começar a vencer em fevereiro e parar só em setembro", declarou ao site do FC Porto António Carvalho, de 28 anos, considerando um orgulho continuar a representar o clube.

Autor: Lusa