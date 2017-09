Continuar a ler

Na sequência da eleição do francês David Lappartient para presidente da UCI, o suíço Rocco Cattaneo assumiu a presidência da União Ciclista Europeia (UEC), em regime interino. O antigo corredor, de 58 anos, vai liderar a UEC até o próximo congresso do organismo, em março, quando decorrerá a votação para eleger um novo presidente.Cattaneo era até aqui vice-presidente da UEC, depois de ter integrado o Conselho da UCI de 2005 a 2013 e ter liderado a organização dos Mundiais de Lugano, em 1996.Lappartient foi eleito presidente da UCI para os próximos quatro anos, com o antigo 'vice' do organismo, de 44 anos, a derrotar o anterior líder, o britânico Brian Cookson, ao ser eleito com 37 votos contra oito do britânico.