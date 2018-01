Ano Novo, novas equipas. O primeiro dia de cada ano serve, no ciclismo, para as equipas mostrarem os reforços já equipados com as camisolas com que vão competir. E assim foi na Movistar, por exemplo, com o espanhol Mikel Landa (ex-Sky), ou na UAE, com o italiano Fabio Aru (ex-Astana), o irlandês Daniel Martin (ex-Quick Step) e o norueguês Alexander Kristoff (ex-Katusha).É é sobre a equipa onde corre Rui Costa que reside muita da expectativa para 2018, tendo em conta a quantidade e a qualidade dos reforços, que dão à formação dos Emirados mais opções para atacar as vitórias em várias frentes, ou seja, nas grandes provas por etapas, nas corridas de uma semana, nas clássicas e nas chegadas em pelotão.