A cidade Aveiro vai receber, pela primeira vez, uma prova clássica de ciclismo de estrada. Com a extensão de 120 quilómetros, a 'Aveiro Spring Classic' vai disputar-se a 21 de maio, com organização do Centro Cultural e Desportivo Renault Cacia, constituído por funcionários da fábrica automóvel da marca francesa.

A prova vai passar pelos concelhos de Aveiro, Ílhavo e Vagos, e integra o Troféu do Baixo Vouga, que também inclui a 'Águeda Spring Classic'.

