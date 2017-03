Continuar a ler

Na luta entre as melhores equipas na especialidade, foi a vice-campeã mundial a levar a melhor, repetindo o triunfo do ano passado no mesmo percurso e pulverizando o tempo da Quick-Step Floors, a formação que lhe roubou o cetro planetário, que teve de contentar-se com o segundo lugar, a 17 segundos.



Em terceiro, a 22 segundos, ficou a FDJ, liderada pelo francês Thibaut Pinot, com a Movistar do português Nelson Oliveira a ser quarta, com o mesmo tempo da equipa gaulesa.



Pior esteve a UAE Team Emirates de Rui Costa, que foi apenas 14.ª, a 01.09 minutos da BMC, com a Sky a ser a grande desilusão do contrarrelógio por equipas, ao ser 18.ª classificada entre 22 formações, a 01.42 minutos dos vencedores.



Primeiro a cortar a meta, Damiano Caruso vestiu a primeira camisola de líder, tendo atrás de si na geral o australiano Rohan Dennis e o belga Greg Van Avermaet, campeão olímpico, companheiros de equipa.



Na quinta-feira, o pelotão enfrenta a segunda etapa, uma ligação de 228 quilómetros entre Camaiore e Pomarance. Na luta entre as melhores equipas na especialidade, foi a vice-campeã mundial a levar a melhor, repetindo o triunfo do ano passado no mesmo percurso e pulverizando o tempo da Quick-Step Floors, a formação que lhe roubou o cetro planetário, que teve de contentar-se com o segundo lugar, a 17 segundos.Em terceiro, a 22 segundos, ficou a FDJ, liderada pelo francês Thibaut Pinot, com a Movistar do português Nelson Oliveira a ser quarta, com o mesmo tempo da equipa gaulesa.Pior esteve a UAE Team Emirates de Rui Costa, que foi apenas 14.ª, a 01.09 minutos da BMC, com a Sky a ser a grande desilusão do contrarrelógio por equipas, ao ser 18.ª classificada entre 22 formações, a 01.42 minutos dos vencedores.Primeiro a cortar a meta, Damiano Caruso vestiu a primeira camisola de líder, tendo atrás de si na geral o australiano Rohan Dennis e o belga Greg Van Avermaet, campeão olímpico, companheiros de equipa.Na quinta-feira, o pelotão enfrenta a segunda etapa, uma ligação de 228 quilómetros entre Camaiore e Pomarance.

A Movistar, do português Nelson Oliveira, foi esta quarta-feira quarta no contrarrelógio por equipas do Tirreno-Adriático, com a etapa inaugural a ser conquistada pela norte-americana BMC.Última formação a partir para a estrada, a BMC 'voou' para vencer a primeira etapa da prova italiana, cumprindo os 22,7 quilómetros, com início e chegada a Lido di Camaiore, em 23.20 minutos, a uma média de 58,371 km/h, e entregando a primeira camisola de líder ao italiano Damiano Caruso.

Autor: Lusa